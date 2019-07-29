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В Курганской области будут судить женщину, избивавшую своих пятерых детей

Женщину лишили родительских прав, дети изъяты из семьи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Суд в Курганской области рассмотрит дело многодетной матери, обвиняемой в систематичном избиении пятерых своих детей. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"Жительница Юргамышского района обвиняется в истязании и избиении своих пятерых детей. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение утверждено и в ближайшее время дело по существу рассмотрит суд", - говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина избивала детей с августа 2018 по февраль 2019 года. Один из детей сообщил об этом в правоохранительные органы.

Сейчас дети из семьи изъяты, а женщина лишена родительских прав.

Ранее семья состояла на учете органов системы профилактики как находящаяся в социально опасном положении в связи с асоциальным образом жизни многодетной матери.

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