Инвестиционный бюджет СвЖД в 2019 году вырастет на 16% по сравнению с 2018 годом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Инвестиционный бюджет Свердловской железной дороги (СвЖД) увеличится в 2019 году на 16,1% по сравнению с 2018 годом и составит более 30 млрд рублей. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой СвЖД.

"Более 7 млрд рублей направили "Российские железные дороги" на развитие Свердловской железной дороги в первом полугодии 2019 года. В целом инвестиционный бюджет СвЖД в 2019 году составит 30,3 млрд рублей с ростом к 2018 году на 16,1%", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в 2019 году закончатся проектные работы по развитию направления "Пермь - Соликамск". Провести модернизацию необходимо, так как на севере Пермского края строятся новые горно-обогатительные комбинаты, после проведения всех необходимых работ провозная способность участка вырастет почти на 65% - с 20,3 млн тонн до 33,6 млн тонн в год. Также ведется проектирование Северного широтного хода, который соединит Северную и Свердловские железные дороги.

Кроме того, заканчивается строительство вторых путей и разъездов на участке Тобольск - Сургут - Коротчаево. На завершение работ в текущем году будет направлено 1,6 млрд рублей. Пропускная способность направления будет увеличена в два раза. "Модернизация существующего железнодорожного пути в текущем году будет проведена на 21 перегоне общей протяженностью более 200 километров, еще почти 300 километров пути СвЖД обновит по программе капитального ремонта. Модернизация и ремонт позволяют повысить надежность инфраструктуры и скорость движения поездов", - отмечается в тексте.

СвЖД соединяет европейскую и азиатскую части России, с запада на восток тянется на 1,5 тыс. км и в северном направлении пересекает Полярный круг. Дорога по основным показателям входит в первую тройку дорог России и имеет регион обслуживания площадью 1,8 млн кв. км с населением более 10,5 млн человек. Ежесуточно по СвЖД курсирует 1,2 тыс. грузовых, 335 пригородных, более 70 пассажирских поездов.