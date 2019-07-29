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На предприятии цветной металлургии на Урале произошел пожар, погиб один человек

Еще одну сотрудницу завода госпитализировали с ожогами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на Среднеуральском медеплавильном заводе в городе Ревда Свердловской области, погибла сотрудница предприятия, еще одна женщина госпитализирована с ожогами, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На Среднеуральском медеплавильном заводе при выполнении технологической операции по сбросу кислорода в атмосферу произошло возгорание. <…> В результате происшествия пострадали две работницы, из них одна погибла, другая с ожогами госпитализирована", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 25 кв. метров, возгорание уже ликвидировано. Отмечается, что огнем было повреждено оборудование, в целом на работу предприятия инцидент не повлиял. Причина происшествия выясняется.

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