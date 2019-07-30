Минсельхоз РФ направил 200 млн рублей Курганской сельскохозакадемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ выделил порядка 200 млн рублей на развитие Курганской государственной сельскохозяйственной академии (КГСХА), в том числе на ликвидацию долгов по стипендии. Об этом заявил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в Instagram во вторник.
21 июня по итогам встречи министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева и врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова было принято решение о выделении министерством средств на развитие КГСХА.
"Как обещал, решили вопрос по задолженности КГСХА. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и его заместитель Максим Увайдов выполнили свою часть договоренностей. Пришли средства в размере почти 220 млн рублей. Этот долг академией копился почти 5 лет. Погасили его путем отвлечения средств, запланированных на иные мероприятия", - написал Шумков, отметив, что расчет будет осуществлен по всем видам задолженности, включая стипендии студентам и зарплаты сотрудникам академии.
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Две хороших агроновости. 1. Как обещал, решили вопрос по задолженности КГСХА. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и его заместитель Максим Увайдов выполнили свою часть договоренностей. Пришли средства в размере почти 220 млн рублей. Этот долг академией копился почти 5 лет. Погасили его путём отвлечения средств, запланированных на иные мероприятия. ⠀ Расчёт будет осуществлён по всем видам задолженности, включая стипендии ребятам и зарплаты сотрудникам, обращения от которых я получал. Но теперь нужно, чтобы руководство самой академии принимало ряд мер по оздоровлению ситуации и недопущению ее сваливания в прежнее русло. Это самостоятельное федеральное учреждение, названное именем нашего великого земляка, и «передвигать ноги» за них постоянно будет несерьёзно и неуважительно по отношению к его имени. ⠀ 2. Благодаря договорённости Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина Китай «открыли» для российской пшеницы. Результатом этих договорённостей стало включение Курганской области в перечень 7-и регионов РФ, которым предоставляется право экспортировать пшеницу в Китай. Работаем на Курганскую область. Вместе.
Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева была основана 31 января 1944 года. Сейчас академия имеет четыре факультета: агрономический, инженерный, экономический и факультет биотехнологии.