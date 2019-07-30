Минсельхоз РФ направил 200 млн рублей Курганской сельскохозакадемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ выделил порядка 200 млн рублей на развитие Курганской государственной сельскохозяйственной академии (КГСХА), в том числе на ликвидацию долгов по стипендии. Об этом заявил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в Instagram во вторник.

21 июня по итогам встречи министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева и врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова было принято решение о выделении министерством средств на развитие КГСХА.

"Как обещал, решили вопрос по задолженности КГСХА. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и его заместитель Максим Увайдов выполнили свою часть договоренностей. Пришли средства в размере почти 220 млн рублей. Этот долг академией копился почти 5 лет. Погасили его путем отвлечения средств, запланированных на иные мероприятия", - написал Шумков, отметив, что расчет будет осуществлен по всем видам задолженности, включая стипендии студентам и зарплаты сотрудникам академии.