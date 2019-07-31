СК начал проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Тюменской области

ТАСС, 31 июля. Следователи в Тюменской области начали проверку по факту взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Боровский. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Вспышка паров бытового газа произошла в поселке Боровский в 03:00 мск 31 июля. При разборе завалов от пожара были обнаружены два тела. "По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка. В настоящее время следователями и криминалистами <…> проводится осмотр места происшествия, а также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Ранее в управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Тюменского района ТАСС уточнили, что при взрыве погибли десятилетняя девочка и ее дедушка. Глава района Светлана Иванова сообщила ТАСС, что дом был разрушен полностью, соседние здания от взрыва не пострадали, поселок был газифицирован.

Поселок Боровский расположен на берегу озера Андреевское в 18 км от областного центра. Общая площадь территории - более 12 тыс. га, в поселке проживает более 18 тыс. человек.