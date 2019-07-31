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В Свердловской области прекращена работа двух несанкционированных палаточных лагерей

Еще по четырем лагерям принимаются меры прокурорского реагирования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудниками регионального МЧС остановлена деятельность двух несанкционированных палаточных лагерей в Свердловской области в городах Нижний Тагил и Нижние Серги. Об этом в среду сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

"В рамках проводимой работы сотрудниками МЧС во взаимодействии с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области выявлены шесть несанкционированных палаточных лагерей: в городах Полевское, Заречное, Нижние Серги, Верхотурье и Нижний Тагил. Лагеря в Нижнем Тагиле и Нижних Сергах уже прекратили свою работу, по остальным несанкционированным лагерям принимаются меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Всего на учете в области находится 71 загородный оздоровительный лагерь и 5 палаточных лагерей, два из которых начнут функционировать в августе.

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