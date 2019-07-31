Пострадавшей в ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области стало хуже

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Состояние здоровья женщины, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии с участием бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова, ухудшилось. Транспортировать ее в Москву невозможно, сообщили в среду журналистам в областном минздраве.

По данным регионального управления МВД, 28 июля в Челябинской области автомобиль Lexus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ладой Веста". В результате три человека были госпитализированы, один из них 29 июля был выписан из больницы.

При этом в социальных сетях и СМИ были опубликованы фотографии с места происшествия. На них рядом с иномаркой находится бывший заместитель губернатора Челябинской области, а в настоящее время - глава агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов, который управлял автомобилем Lexus.

"Состояние пациентки, пострадавшей в ДТП в Аргаяшском районе 28 июля, ухудшилось. Информацией по стоимости перевозки больной в госпиталь им. Бурденко областной минздрав не располагает. Но состояние девушки не позволяет ее транспортировать куда-либо. Информации по второму больному, переведенному накануне вечером в Челябинскую областную больницу, пока нет", - говорится в сообщении.

В отношении Косилова, который находился за рулем автомобиля, возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью").

Косилов занимал пост замгубернатора Челябинской области с 1996 по 2010 годы. Затем возглавил агрохолдинг "Равис".