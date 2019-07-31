В Тюменской области по факту гибели двух человек от хлопка газа возбудили уголовное дело

ТАСС 31 июля. Следователи возбудили уголовное дело после гибели девочки и мужчины в результате хлопка бытового газа в поселке городского типа Боровский в Тюменской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек по признакам преступления статьи УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Произошел хлопок бытового газа, в результате которого был разрушен дом и начался пожар. После тушения огня обнаружены тела погибших: 58-летнего мужчины и его 10-летней внучки", - говорится в сообщении.

В тексте сообщения указано, что руководитель следственного управления CК РФ по Тюменской области Александр Кубляков взял под личный контроль расследование уголовного дела.

Вспышка паров бытового газа произошла в поселке Боровский в 03:00 мск 31 июля. Глава района Светлана Иванова сообщила ТАСС, что соседние дома от взрыва не пострадали, поселок был газифицирован.

Поселок Боровский расположен на берегу озера Андреевское в 18 км от областного центра. В поселке проживает более 18 тыс. человек.