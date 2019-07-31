Выручка ГК "Мать и Дитя" в I полугодии выросла на 10%, до 7,8 млрд рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Неаудированная выручка группы компаний "Мать и Дитя" в первом полугодии 2019 года выросла на 10% и составила 7,82 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Объем капитальных затрат за полугодие вырос на 32%, до 2,2 млрд рублей.

Основные направления инвестиций связаны со строительством госпиталя в Тюмени, а также с расходами по строительству второй очереди "Лапино" и реновации ПМЦ.

На конец полугодия в ГК входит 40 медицинских учреждений, в том числе 6 госпиталей и 34 амбулаторных клиник. Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (GDR).