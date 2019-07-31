Власти Челябинской области организуют координационный совет по вопросам экологии

В начале июля Текслер предложил разработать экологический стандарт, в соответствии с которым в регионе будут принимать решения о возможности открытия новых производств. В стандарте будут прописаны нормы, которые должен выполнить инвестор, чтобы получить одобрение местных властей на строительство того или иного предприятия на конкретной площадке.

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Координационный совет по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области разработает областной экологический стандарт для открытия новых предприятий, сообщил в среду на организационной встрече совета врио главы региона Алексей Текслер.

"Сегодня мы от слов переходим к делу: проводим организационную встречу по вопросу создания экологического стандарта Челябинской области. Экологическая тематика является одной из самых ключевых в нашей регионе, имеет повышенную социальную значимость. Главным показателем успешности наших действий должна стать удовлетворенность граждан своим экологическим благополучием. <…> Мною принято решение о создании координационного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области. Создание и внедрение экологического стандарта будет являться одним из ключевых треков совета", - сказал врио губернатора.

Он добавил, что к работе совета предлагается привлечь независимых экспертов международного уровня. Председателем координационного совета будет председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Перед ним поставлена задача сформировать сбалансированный состав совета.

Исмаилов отметил: "Мы понимаем, что общественный контроль - необходимая функция, но не только он должен стать нашей задачей. Мы планируем в проактивном режиме работать с правительством Челябинской области, с предприятиями, с внешними экспертами, в том числе международного уровня. <…> Мы создаем команду, которая будет обладать компетенциями по всему спектру экологических задач региона. <…> По поручению Алексея Леонидовича запускаем процесс формирования совета".

Челябинская область - крупный промышленный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий региона зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенол, диоксид азота, формальдегид).