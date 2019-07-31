Для выяснения причин инцидента с SSJ-100, экстренно севшим в Самаре, создана комиссия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Комиссия выяснит причины инцидента с самолетом SSJ-100 авиакомпании "Азимут", который направлялся из Краснодара в Тюмень и совершил посадку в аэропорту Самары по техническим причинам. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

"Для выяснения причин создана комиссия, самолет после устранения неисправностей будет допущен к полетам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс Краснодар - Тюмень, утром в среду совершил посадку в аэропорту Самары по техническим причинам, посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 97 пассажиров, в том числе 18 детей. Резервный самолет из Ростова-на-Дону, прибыл в Тюмень из Самары в 08:52 мск.