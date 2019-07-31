{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Для выяснения причин инцидента с SSJ-100, экстренно севшим в Самаре, создана комиссия

На сайте авиакомпании "Азимут" говорится, что самолет будет допущен к полетам после устранения неисправностей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Комиссия выяснит причины инцидента с самолетом SSJ-100 авиакомпании "Азимут", который направлялся из Краснодара в Тюмень и совершил посадку в аэропорту Самары по техническим причинам. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

"Для выяснения причин создана комиссия, самолет после устранения неисправностей будет допущен к полетам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс Краснодар - Тюмень, утром в среду совершил посадку в аэропорту Самары по техническим причинам, посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 97 пассажиров, в том числе 18 детей. Резервный самолет из Ростова-на-Дону, прибыл в Тюмень из Самары в 08:52 мск.

Теги
РоссияТюменская область
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области
В Асбесте водитель автобуса Isuzu допустил наезд на стоящий автомобиль Toyota, который выехал от этого на встречную полосу, где столкнулся с УАЗом
Читать полностью