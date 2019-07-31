Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Пассажирский автобус попал в ДТП в городе Асбесте Свердловской области, за помощью к медикам обратились восемь человек, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой управления ГИБДД по региону.

"Госавтоинспекция Свердловской области выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого восемь человек обратились за помощью к медикам. В Асбесте водитель, управляя автобусом марки Isuzu, допустил наезд на стоящий автомобиль Toyota, в результате чего Toyota выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем УАЗ", - отмечается в сообщении.

У одного из пассажиров диагностирован перелом ноги, у остальных - ушибы и ссадины. Также незначительные травмы получила водитель Toyota. В момент ДТП в автобусе находились около 30 пассажиров. Движение на месте ДТП осуществляется в обычном режиме.

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