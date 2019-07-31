Тюменский аэропорт возобновил работу после эвакуации из-за запаха гари

ТАСС, 31 июля. Аэропорт Рощино (Тюмень) возобновил работу после эвакуации из-за запаха гари. Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта в среду.

"Из-за эвакуации была приостановлена работа аэропорта на час. Задержки самолетов при этом в связи с инцидентом не было. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме", - сказали в справочной.

Ранее сообщалось, что пассажиры и персонал аэропорта Рощино были эвакуированы из здания из-за запаха гари в 10:20 мск 31 июля. Всего на улицу было выведено около 750 человек. По данным регионального МЧС, запах появился после возгорания жировых отложений в вытяжке в кафе на втором этаже здания аэропорта.