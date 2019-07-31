Сотрудница банка в Югре украла из кассы 5,7 млн рублей

ТАСС, 31 июля. Сотрудница одного из банков Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе отправлена под домашний арест по делу о присвоении денег, она похитила из кассы 5,7 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба МВД России.

"Сотрудниками полиции ОМВД России по Нефтеюганску задержана служащая кредитно-финансовой организации, подозреваемая в присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения. Установлено, что жительница города Нефтеюганска, являясь кассиром-контролером банка, за месяц похитила более 5,7 млн рублей. Злоумышленница имела доступ к устройствам для выдачи денежных средств", - говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ, сейчас она находится под домашним арестом.