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Объем безвозмездной помощи на благоустройство в Курганской области составил 700 млн рублей

Благотворительные средства идут на образовательные и медицинские учреждения, дома культуры, стадионы, спортивные арены, набережную и другие соцобъекты

ТАСС, 31 июля. Объем средств благотворительной помощи и поддержки, привлеченных на ремонт социальных объектов и благоустройство Курганской области, составил почти 700 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора Вадим Шумков в Instagram в среду.

"На начало августа общий объем средств благотворительной помощи и поддержки, привлеченных в этом году не из бюджета Курганской области в ремонт социальных объектов и благоустройство уже составил почти 700 млн рублей. До конца года планируем еще добавить - слишком много вопросов и проблем, где с нашим бюджетом мы никак не успеваем", - написал губернатор.

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На начало августа общий объём средств благотворительной помощи и поддержки, привлеченных в этом году не из бюджета Курганской области в ремонт социальных объектов и благоустройство уже составил почти 700 млн рублей. До конца года планируем ещё добавить — слишком много вопросов и проблем, где с нашим бюджетом мы никак не успеваем… Искреннее спасибо всем, кто вместе с нами работает на Курганскую область.

Публикация от Вадим Шумков (@shumkov_vm)

Пресс-секретарь врио губернатора Павел Поперешниченко пояснил ТАСС, что в список объектов, на которые идут благотворительные средства, входят образовательные и медицинские учреждения, дома культуры, стадионы, спортивные арены, набережная и другие социальные объекты.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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