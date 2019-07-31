Объем безвозмездной помощи на благоустройство в Курганской области составил 700 млн рублей

ТАСС, 31 июля. Объем средств благотворительной помощи и поддержки, привлеченных на ремонт социальных объектов и благоустройство Курганской области, составил почти 700 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора Вадим Шумков в Instagram в среду.

"На начало августа общий объем средств благотворительной помощи и поддержки, привлеченных в этом году не из бюджета Курганской области в ремонт социальных объектов и благоустройство уже составил почти 700 млн рублей. До конца года планируем еще добавить - слишком много вопросов и проблем, где с нашим бюджетом мы никак не успеваем", - написал губернатор.