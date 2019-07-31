Объем безвозмездной помощи на благоустройство в Курганской области составил 700 млн рублей

ТАСС, 31 июля. Объем средств благотворительной помощи и поддержки, привлеченных на ремонт социальных объектов и благоустройство Курганской области, составил почти 700 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора Вадим Шумков в Instagram в среду.
"На начало августа общий объем средств благотворительной помощи и поддержки, привлеченных в этом году не из бюджета Курганской области в ремонт социальных объектов и благоустройство уже составил почти 700 млн рублей. До конца года планируем еще добавить - слишком много вопросов и проблем, где с нашим бюджетом мы никак не успеваем", - написал губернатор.
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На начало августа общий объём средств благотворительной помощи и поддержки, привлеченных в этом году не из бюджета Курганской области в ремонт социальных объектов и благоустройство уже составил почти 700 млн рублей. До конца года планируем ещё добавить — слишком много вопросов и проблем, где с нашим бюджетом мы никак не успеваем… Искреннее спасибо всем, кто вместе с нами работает на Курганскую область.
Пресс-секретарь врио губернатора Павел Поперешниченко пояснил ТАСС, что в список объектов, на которые идут благотворительные средства, входят образовательные и медицинские учреждения, дома культуры, стадионы, спортивные арены, набережная и другие социальные объекты.