На Урале перевернулась моторная лодка с пятью людьми, ведутся поиски

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Моторная лодка с пятью пассажирами, трое из которых дети, в том числе младенец, перевернулась на реке Лозьва на севере Свердловской области. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"В лодке находились пять человек. Женщина, местная жительница, и трое ее детей: девочка 2006 года рождения, два мальчика 2009 и 2019 года рождения. Лодка была под управлением мужчины, ее нашли выше по течению реки Лозьва недалеко от поселка Ушма. Ведутся поиски", - сказал собеседник агентства.