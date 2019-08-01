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На Урале перевернулась моторная лодка с пятью людьми, ведутся поиски

Среди пассажиров было трое детей, в том числе младенец

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Моторная лодка с пятью пассажирами, трое из которых дети, в том числе младенец, перевернулась на реке Лозьва на севере Свердловской области. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"В лодке находились пять человек. Женщина, местная жительница, и трое ее детей: девочка 2006 года рождения, два мальчика 2009 и 2019 года рождения. Лодка была под управлением мужчины, ее нашли выше по течению реки Лозьва недалеко от поселка Ушма. Ведутся поиски", - сказал собеседник агентства.

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