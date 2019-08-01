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Молния

ФАС одобрила продажу Рефтинской ГРЭС структуре СГК

"Кузбассэнерго" предписано не допускать в отношении электростанций действий, которые могут привести к росту цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности

МОСКВА, 1 августа /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство "Кузбассэнерго" (входит в Сибирскую генерирующую компанию, СГК) о покупке Рефтинской ГРЭС в Свердловской области у компании "Энел Россия" (входит в итальянскую Enel), но с предписанием не допустить роста цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев.

"ФАС России одобрила с предписанием ходатайство АО "Кузбассэнерго" о получении в собственность основных производственных средств ПАО "Энел Россия" (имущество Рефтинской ГРЭС)", - сказал он.

ФАС предписала "Кузбассэнерго" не допускать действий в отношении электростанций, принадлежащих компании, которые могут привести к значительному повышению цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

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