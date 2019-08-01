Ученые УрФУ вывели табак, способный очистить почву от тяжелых металлов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) синтезировали устойчивую к неблагоприятным условиям разновидность табака, способную очистить почвы, загрязненные тяжелыми металлами, сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

В ней отмечают, что решить проблему загрязнения почв можно решить при помощи растений-гипераккумуляторов. По словам одного из участников проекта Александра Ермошина, гипераккумуляторы впитывают тяжелые металлы из почвы. "Если их вырастить и скосить, останется земля с меньшим содержанием металлов, таких, например, как медь. В свою очередь, скошенные растения потенциально можно сжечь для получения энергии и вторичного извлечения металлов из золы", - приводит пресс-служба слова Ерошина.

Биологи из Уральского федерального университета вывели табак, способный расти при повышенных концентрациях ионов меди в почве. Уточняется, что растению был перенесен ген, синтезирующий вещества, отвечающие за устойчивость к неблагоприятным факторам. Полученные растения способны адаптироваться к почве с большим количеством тяжелых металлов и являются гипераккумуляторами.

"Применять такие растения оптимально на территориях с большими накоплениями в водоемах и почве токсичных веществ и тяжелых металлов", - говорится в сообщении.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.