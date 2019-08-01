Единая социальная карта в Свердловской области упростит получение более 140 выплат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Введение в Свердловской области единой социальной карты позволит систематизировать получение более чем 140 региональных льгот. Об этом сообщил в четверг председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания области Вячеслав Погудин на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС, посвященной итогам весенней сессии.

"У нас в области очень много видов выплат, форм компенсаций, финансовой поддержки - свыше 140 различных выплат различным категориям. Чтобы унифицировать эту сложную систему, был принят региональный закон о единой социальной карте. Мы, по сути, создаем возможности для того, чтобы кредитные организации осуществляли эти выплаты через социальную карту", - сказал Погудин.

По его словам, активно действовать система начнет 1 января 2021 года. При этом у жителей отдаленных территорий, где отсутствуют банкоматы и банковские офисы, сохранится возможность получать выплаты с помощью почты, добавил Погудин.

Закон о единой социальной карте был принят на заседании Заксобрания Свердловской области в марте после внесения законопроекта главой региона Евгением Куйвашевым.