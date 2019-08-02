Родителям новорожденных в Югре с 2020 года будут вручать карту с 20 тыс. рублей на счету

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 августа. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в ходе заседания в пятницу приняло решение с 1 января 2020 года вручать родителям новорожденных в регионе мультикарту с 20 тыс. рублей на счету. Накануне за соответствующий вариант подарка победил в ходе открытого общественного голосования, сообщили журналистам в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В голосовании по выбору подарка приняло участие почти 24 тыс. жителей. Они выбирали между комплектом детских принадлежностей или мультикартой. Оставить свой голос граждане могли на сайте правительственного портала "Открытый регион - Югра" и в учреждениях социальной защиты округа на бумажных бланках. В результате 84% респондентов (19 тыс. человек), большинство из которых женщины, проголосовали за мультикарту.

"Инициатива принята в соответствии с планом основных мероприятий Десятилетия детства в автономном округе. Каким будет подарок определили югорчане в ходе опросов. В них приняли участие свыше 20 тысяч человек", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

Отмечается что карта будет вручаться каждому новорожденному до 2028 года включительно. При помощи нее родители смогут направить 20 тыс. рублей по своему усмотрению, а также получить доступ ко всем электронным ресурсам, сервисам и услугам в регионе, связанным с рождением и воспитанием ребенка. Для этого им будет достаточно считать встроенный в карту QR-код.

"Ежегодно в Югре рождаются свыше 20 тыс. детей. Карту родители смогут активировать в любое время - срок ее действия не ограничен", - приводятся в сообщении слова директора регионального департамента социального развития Светланы Давиденко.