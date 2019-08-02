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Семья, перевернувшаяся на лодке в Ивделе, принадлежала к народу манси

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял ситуацию на особый контроль
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© Пресс-служба ГУ МЧС России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Женщина и двое ее детей, находившиеся в лодке, которая перевернулась в реке Лозьва неподалеку от города Ивдель Свердловской области 31 июля, относились к народу манси. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного по правам человека Свердловской области.

Перевернувшаяся моторная лодка была найдена неподалеку от поселка Вижай 31 июля отцом детей. В ходе поисковых мероприятий представители МВД установили, что лодка выдвинулась из поселка Вижай в сторону Ушмы 31 июля около 12:30 мск. Возле найденной лодки никого не обнаружили. Ранее были обнаружены тела женщины, находившейся в лодке, и двух ее детей 2006 и 2009 года рождения.

"Это действительно трагедия целой народности, единственного в Свердловской области коренного малочисленного народа манси", - приводятся на сайте словам регионального омбудсмена Татьяны Мерзляковой.

По сообщению о безвестном исчезновении пятерых человек, в том числе троих детей, свердловскими следователями возбуждено уголовное дело. Как сообщили ТАСС в департаменте информационной политики Свердловской области, губернатору региона Евгению Куйвашеву доложено о ЧП, глава области взял ситуацию на особый контроль. Семье будет оказана необходимая помощь.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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