Полиция проводит проверку после гибели животных в челябинском контактном зоопарке

ЧЕЛЯБИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Полиция в Челябинске выясняет обстоятельства, при которых погибли животные в одном из частных зоопарков, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

"Сотрудники полиции на место выезжали. Проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

По данным местных СМИ, половина животных частного контактного зоопарка "Райский уголок" в городском саду имени А. С. Пушкина была найдена мертвыми утром в пятницу.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что признаков криминальной смерти и жестокого обращения с животными не обнаружено. Вероятно, на контактный зоопарк напал хищник - куница.

Комментарием хозяйки зверинца ТАСС не располагает.