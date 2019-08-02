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Полиция проводит проверку после гибели животных в челябинском контактном зоопарке

Местные СМИ сообщают, что животных частного зоопарка в городском саду имени А. С. Пушкина обнаружили мертвыми утром 2 августа

ЧЕЛЯБИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Полиция в Челябинске выясняет обстоятельства, при которых погибли животные в одном из частных зоопарков, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

"Сотрудники полиции на место выезжали. Проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

По данным местных СМИ, половина животных частного контактного зоопарка "Райский уголок" в городском саду имени А. С. Пушкина была найдена мертвыми утром в пятницу.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что признаков криминальной смерти и жестокого обращения с животными не обнаружено. Вероятно, на контактный зоопарк напал хищник - куница.

Комментарием хозяйки зверинца ТАСС не располагает.

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