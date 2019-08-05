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Рейс Azur Air из Сургута в Анталью задержан на семь часов из-за недомогания летчика

Самолет должен был вылететь в Анталью в 03:40 мск

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azur Air отправится из Сургута в турецкую Анталью с семичасовым опозданием, поскольку командир экипажа был снят с рейса по медицинским показаниям.

"Вылет самолета Azur Air задерживается из-за болезни экипажа", - сказали в справочной аэропорта Сургута.

Как уточнили ТАСС в справочной авиакомпании, до рейса не был допущен командир воздушного судна. "Командир экипажа был снят с выполнения данного рейса по медицинским показателям ... перед выполнением рейса экипаж всегда проходит медкомиссию, но, к сожалению, не смог у нас командир полететь. Теперь ждем резервного командира экипажа", - сказал собеседник агентства.

Другие подробности он не привел.

По данным онлайн-табло аэропорта Сургут, лайнер Azur Air должен был вылететь в Анталью в 05:40 по местному времени (03:40 мск). Рейс задержан до 12:30 по местному времени (10:30 мск).

Теги
ТурцияРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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