Архивы Свердловской области создадут онлайн-базу документов о династии Демидовых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Представители архивов Свердловской области создадут онлайн-базу данных документов о жизни и деятельности династии Демидовых, сообщил в понедельник ТАСС директор Государственного архива Свердловской области (ГАСО) Евгений Шабалин.

"Одна из наших целей - это создание большой базы документов и копий документов по истории рода. Управление архивами Свердловской области уже договорилось с Министерством культуры Тульской области об обмене документами о Демидовых. Мы хотим создать эту большую, максимально полную базу данных", - сказал Шабалин.

Он отметил, что база будет электронная. В нее войдут документы, собранные работниками архивов в регионах России - в Тульской, Свердловской, Ярославской, Нижегородской и многих других областях, а также в Италии, Франции, Финляндии, Англии, Швейцарии. Помимо документов планируется представить также и сборники, посвященные династии, и имеющиеся в архивах фотографии.

В ходе рабочих поездок в Европу архивисты привезли протокол распродажи имущества Анатолия Демидова, альбом схем и оборудования Нижнетагильского завода Авроры Карамзиной, заявку Демидовых на участие во Всемирной промышленной выставке 1900 года в Париже, большое количество писем и отчетов.

Династия Демидовых - богатейшие российские предприниматели, которые стали известны при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Они являются основателями многих уральских городов-заводов. Среди представителей этого рода были талантливые металлурги и организаторы промышленного производства, деятели науки, литературы и искусства, меценаты, которые оставили свой след во многих городах России и Европы.