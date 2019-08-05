Цуканов заявил, что новая система обращения с ТКО на Урале работает не полностью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая заработала с начала 2019 года, не в полной мере действует в регионах Уральского федерального округа (УФО). В лесах до сих пор появляются свалки, люди не знают об особенностях реформы обращения с ТКО, написал полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов в опубликованной в понедельник статье в "Областной газете" (Свердловская область).

"По-прежнему появляются сотни свалок в лесополосах, на полях, на окраинах населенных пунктов. Это говорит о том, что система работает не в полной мере, что власти не дорабатывают. Необходимо организовать как разъяснительную работу в муниципальных образованиях, в которых планируется строительство объектов обращения с ТКО, так и контроль за реализацией национального проекта "Экология", - написал он.

По мнению полпреда, муниципальные и региональные власти частично не проработали вопрос размещение контейнерных площадок, утверждения нормативов накопления ТКО и строительства инфраструктуры обращения с отходами.

"Авральный режим работы привел к тому, что региональные операторы и их агенты начали свою работу без учета достоверных сведений о количестве лиц, проживающих в жилых помещениях. Соответственно в платежных документах жители зачастую видели недостоверные сведения, что только усугубляло ситуацию", - отметил Цуканов.

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами стартовала в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему установлены новые тарифы на вывоз мусора, они должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами. Целевые показатели реформы отражены в нацпроекте "Экология".