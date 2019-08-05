В Екатеринбурге неизвестные совершили вооруженный налет на отделение "Почты России"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Вооруженное нападение на отделение "Почты России" совершено в Екатеринбурге 5 августа. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в понедельник.

"Утром 5 августа произошел вооруженный налет на одно из отделений "Почты России", сообщение о нападении поступило в дежурную часть в 07:13 мск. По предварительным данным, трое злоумышленников в масках ворвались в служебное помещение "Почты России", закрыв за собой дверь, один из них был вооружен предметом, похожим на пистолет", - сказал Горелых.

"Грабители потребовали имеющуюся наличность. Когда сотрудница почты им отказала, они причинили ей травмы, из-за которых женщина была госпитализирована. Злоумышленники скрылись с награбленным", - рассказал он.

По его данным, из отделения "Почты России" украдена небольшая сумма денег. "Их добычей стала незначительная сумма, которой хватит им троим на несколько походов в хороший ресторан", - добавил официальный представитель свердловского ГУ МВД.

На месте ЧП работает усиленная следственная оперативная группа отдела полиции №13 УМВД по Екатеринбургу. По итогам разбирательства и установления обстоятельств произошедшего представители МВД примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. "С большой долей вероятности дело будет возбуждено по статье 162 УК РФ ("Разбой в целях хищения чужого имущества, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия")", - уточнил Горелых.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Почты России", отделение связи возобновит работу с клиентами после завершения в нем следственных мероприятий. "Доставка и выплата пенсий осуществляется в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.