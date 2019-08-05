В Челябинске возбуждено уголовное дело после гибели животных в контактном зоопарке

ЧЕЛЯБИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Полиция в Челябинске возбудила уголовное дело после гибели животных в одном из частных зоопарков, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городского УМВД.

Ранее сообщалось, что половина животных частного контактного зоопарка "Райский уголок" в городском саду имени А. С. Пушкина была найдена мертвыми утром в пятницу. "По итогам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). Назначена судебно-ветеринарная экспертиза, которая установит причину гибели", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что признаков криминальной смерти и жестокого обращения с животными не обнаружено, на контактный зоопарк, предположительно, напала куница.