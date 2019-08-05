Уровень воды в реке на Урале, где перевернулась лодка с пятью людьми, снизился

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Лозьве неподалеку от города Ивдель (Свердловская область), где перевернулась лодка с двумя взрослыми людьми и тремя детьми, снизился на 19 см. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой регионального главка МЧС.

31 июля и 1 августа в связи с прошедшими в регионе сильными дождями уровень воды в Лозьве поднялся, что затруднило поиски людей, находившихся в лодке.