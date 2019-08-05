Уровень воды в реке на Урале, где перевернулась лодка с пятью людьми, снизился

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Лозьве неподалеку от города Ивдель (Свердловская область), где перевернулась лодка с двумя взрослыми людьми и тремя детьми, снизился на 19 см. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой регионального главка МЧС.
31 июля и 1 августа в связи с прошедшими в регионе сильными дождями уровень воды в Лозьве поднялся, что затруднило поиски людей, находившихся в лодке.
"Уровень воды в реке Лозьве начал снижаться, за сутки зафиксировано снижение на 19 см", - говорится в сообщении.
Перевернувшаяся моторная лодка была найдена неподалеку от поселка Вижай 31 июля отцом детей. В ходе поисковых мероприятий представители МВД установили, что лодка с пятью пассажирами выдвинулась из поселка Вижай в сторону Ушмы 31 июля около 12:30 мск, возле нее никого не обнаружили. 1 августа поисковые группы нашли тела женщины и двух ее детей 2006 и 2009 года рождения. Поиски ребенка 2019 года рождения и мужчины, управлявшего лодкой, продолжаются.
По сообщению о безвестном исчезновении пятерых человек свердловскими следователями возбуждено уголовное дело.