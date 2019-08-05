Первый почтовый вездеход Урала отправился на Ямал для обслуживания отдаленных территорий

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Первый почтовый вездеход Урала "Трэкол" отправился в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) для обслуживания труднодоступных территорий. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Почты России.

Ранее сообщалось, что вездеход проходил технический осмотр в Тюмени.

"Вездеход "Трэкол" Почты России, предназначенный для доставки почты в труднодоступные и удаленные районы Ямала, накануне выехал из Тюмени, где проходил технический осмотр. Вездеходу осталось преодолеть около 1800 км пути из Тюмени в Салехард. Первый маршрут вездеход выполнит в деревню Лаборовая Приуральского района ЯНАО. Новый вездеход будет обслуживать населенные пункты Ямальского, Шурышкарского и Приуральского районов в период межсезонья и ускорит доставку почты для жителей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, почтовый "Трэкол" уже проделал маршрут в несколько тысяч километров: из Петропавловска-Камчатского он плыл морем во Владивосток, откуда на автовозе его доставили в Тюмень. Последние 1800 км вездеход преодолеет на автовозе по маршруту из Тюмени в Приобье, откуда будет доставлен речным паромом в Салехард 8 августа.

Вес машины составляет 2,9 т, длина - 5,9 м, ширина - 2,5 м, а высота - 2,8 м. Грузоподъемность на плотных грунтах составляет 600 кг. Использование серийных узлов и агрегатов от автомобилей ГАЗ и УАЗ обеспечивает простоту в эксплуатации, облегчает техническое обслуживание и ремонт. Такие машины уже используют на Камчатке и Дальнем Востоке.