{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Борт Azur Air Сургут - Анталья вылетел с опозданием на семь часов из-за болезни летчика

Командира экипажа по медицинским показателям сняли с рейса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azur Air вылетел из Сургута в турецкую Анталью с семичасовым опозданием. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в справочной сургутского аэропорта.

Самолет авиакомпании Azur Air из Сургута в Анталью был задержан на семь часов, поскольку командир экипажа был снят с рейса по медицинским показателям. По данным онлайн-табло аэропорта Сургут, лайнер Azur Air должен был вылететь в Анталью в понедельник в 05:40 по местному времени (03:40 мск).

"Самолет в Анталью вылетел в 12:56 по местному времени (10:56 мск)", - сказал собеседник агентства.

Теги
ТурцияРоссияХанты-Мансийский автономный округ
Арктика сегодня
Первый почтовый вездеход Урала отправился на Ямал для обслуживания отдаленных территорий
Вездеход "Трэкол" Почты России будет обслуживать населенные пункты Ямальского, Шурышкарского и Приуральского районов в период межсезонья
Читать полностью