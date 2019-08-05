Борт Azur Air Сургут - Анталья вылетел с опозданием на семь часов из-за болезни летчика

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azur Air вылетел из Сургута в турецкую Анталью с семичасовым опозданием. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в справочной сургутского аэропорта.

Самолет авиакомпании Azur Air из Сургута в Анталью был задержан на семь часов, поскольку командир экипажа был снят с рейса по медицинским показателям. По данным онлайн-табло аэропорта Сургут, лайнер Azur Air должен был вылететь в Анталью в понедельник в 05:40 по местному времени (03:40 мск).

"Самолет в Анталью вылетел в 12:56 по местному времени (10:56 мск)", - сказал собеседник агентства.