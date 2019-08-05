Жители Аши пожаловались врио главы Челябинской области на экологическую ситуацию

ЧЕЛЯБИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Жители моногорода Аша в Челябинской области в понедельник пожаловались врио главы региона Алексею Текслеру на качество воды в реке Ашинка и на состояние атмосферного воздуха. Текслер поручил Министерству экологии региона проверить жалобы жителей.

В понедельник врио губернатора с рабочей поездкой посетил Ашинский район, где побывал на Ашинском металлургическом заводе, в средней школе, поликлинике № 2, парке имени Пилютова, на стадионе "Металлург". Также он встретился с жителями района, которые обратились к нему с жалобами на неудовлетворительное качество воды в реке Ашинка. По их словам, она загрязнена химикатами. На встречу с Текслером пришли около 150 местных жителей.

"В реку Ашинка стекают химикаты, из-за этого у нас проблемы со здоровьем. <...> Окна и форточки открыть невозможно - пахнет канализацией ", - сказали жители моногорода.

В ответ на их заявления Текслер сообщил, что поручит провести проверку. "Я поручу министру экологии Челябинской области провести проверку", - сказал он.

Аша - моногород в Челябинской области с численностью населения 29 тыс. Градообразующее предприятие - Ашинский металлургический завод. Он входит в пятерку лучших поставщиков толстолистового проката из углеродистых, низколегированных, конструкционных и легированных марок стали.

Челябинская область - крупный промышленный центр. В регионе зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. В период неблагоприятных метеорологических условий выбросы в атмосферу с предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ - фенола, диоксида азота, формальдегида.