На Урале мужчина тяжело ранил первоклассника, стреляя из пневматического ружья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Семилетний мальчик получил тяжелое ранение в одном из коллективных садов Нижнего Тагила (Свердловская область). По предварительным данным, ранение ребенку нанес мужчина, который упражнялся в стрельбе из пневматической винтовки неподалеку от места, где играли дети, сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Гражданин стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки. Одна из пуль попала ребенку в область головы, пока он ожидал своей очереди покататься. Подозреваемый после случившегося скрылся, но представители МВД его быстро нашли и задержали. <…> Пострадавшего мальчика без сознания доставили в реанимацию городской больницы №1 с открытой черепно-мозговой травмой. Ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь", - рассказал представитель главка.

По словам Валерия Горелых, задержанным оказался ранее не судимый житель поселка Рудник 1984 года рождения, официально безработный. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские изъяли у мужчины две пневматические винтовки - ИЖ и Quattro Trigger.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью". С подозреваемого взята подписка о невыезде.