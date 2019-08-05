Найденная в Свердловской области картина Рубенса пройдет экспертизу в Эрмитаже

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Картина художника Питера Рубенса "Положение во гроб", находящаяся на хранении в Ирбитском музее изобразительных искусств (Свердловская область) и ранее считавшаяся копией оригинала, пройдет дополнительную экспертизу в Эрмитаже. Об этом в понедельник ТАСС сообщил директор ирбитского музея Валерий Карпов.

"На сегодняшний день официального подтверждения подлинности картины "Положение во гроб" не получено. Более того, Эрмитаж прислал нам письмо с требованием провести дополнительные исследования картины", - сказал Карпов, добавив, что презентация картины Рубенса, которая ранее была запланирована на сентябрь, переносится на неопределенный срок.

По словам директора Ирбитского музея, к экспертизе картины Рубенса, возможно, будут также привлечены сотрудники Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Дата проведения экспертизы пока не известна.

Копия картины художника Рубенса "Положение во гроб" была передана из Государственного Эрмитажа в Ирбитский музей изобразительных искусств в 1976 году. По словам Валерия Карпова, подозрение в том, что эскиз картины является подлинной работой Рубенса, появилось во время реставрации картины в 2016-2017 годах. Позже музей получил устное подтверждение о подлинности работы от экспертов Эрмитажа, сообщал Карпов.

Ранее еще одно полотно живописца Рубенса "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой" из собрания Ирбитского музея изобразительных искусств, считавшееся копией, было признано оригиналом. В 2012 году при реставрации были обнаружены признаки, указывающие на то, что это все-таки оригинал. В настоящее время считается, что картина создана Рубенсом совместно с его учениками Антонисом ван Дейком и Якобом Йордансом, причем фигура Магдалины написана мастером собственноручно. По словам Карпова, обе картины Рубенса, хранящиеся в Ирбитском музее, застрахованы на сотни миллионов евро.