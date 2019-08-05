Усть-Катавский завод в 2020 году планирует увеличить производство трамвайных вагонов до 90

ТАСС, 5 августа. Усть-Катавский вагоностроительный завод (Челябинская область) запланировал при сохранении мер государственной поддержки в 2020 году увеличить производство трамвайных вагонов до 90 в 2020 году, сообщил ТАСС помощник заместителя директора по GR (связям с государственными органами) Евгений Самойлов.

Он уточнил, что в планах завода на 2019 год - производство 50 трамвайных вагонов.

"Есть постановление правительства, которое субсидирует 8 миллионов [рублей], мы можем делать скидку [на эту сумму]. <...> Если она останется, то около 90 трамвайных вагонов [произведем]", - сказал Самойлов.

Усть-Катавский вагоностроительный завод является филиалом Центра им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос). Осенью УКВЗ планируется выделить в самостоятельное юридическое лицо.

Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С. М. Кирова основан в 1758 году и является основным поставщиком трамвайных вагонов на рынок России и стран СНГ. Завод способен производить трамвайные вагоны с различной шириной колеи и различными системами управления тягового электрооборудования, запасные части и сервисное оборудование. Вагоностроительный завод является филиалом Центра им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос).