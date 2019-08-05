На Урале осудили похитителей владельца автостоянки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Суд в Свердловской области приговорил двух похитителей владельца автостоянки в Екатеринбурге к шести и семи с половиной годам лишения свободы, они также признаны виновными в незаконном обороте оружия, сообщила пресс-служба управления СК по региону.

"Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы, второму - шести лет лишения свободы с отбыванием осужденными наказания в исправительной колонии строгого режима. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 126 УК РФ [похищение человека] и ч. 1 ст. 222 УК РФ [незаконный оборот оружия]", - говорится в сообщении.

В октябре 2017 года двое мужчин похитили владельца автостоянки в Екатеринбурге, после чего увезли его в Невьянский городской округ. Осужденные хотели вынудить похищенного отдавать часть прибыли от деятельности автостоянки родственникам ее покойного совладельца.