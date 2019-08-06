Борт Нижневартовск - Красноярск вылетел с опозданием на восемь часов из-за замены самолета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7 Airlines из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в Красноярск вылетел с более чем восьмичасовым опозданием. Об этом сообщили ТАСС во вторник в справочной аэропорта Нижневартовск.

Самолет авиакомпании S7 Airlines из Красноярска в Нижневартовск был задержан более чем на 7 часов из-за замены борта в аэропорту вылета. По данным онлайн-табло аэропорта Нижневартовск, самолет прибыл в Нижневартовск в 08:21 по местному времени (06:21 мск) вместо 01:00 по местному времени (23:00 мск понедельника) по расписанию. В свою очередь обратный вылет из Нижневартовска в Красноярск был отложен до 10:10 по местному времени (08:10 мск) вместо 01:45 по местному времени (23:45 мск понедельника).

"Самолет авиакомпании S7 Airlines вылетел из Нижневартовска в Красноярск в 10:19 по местному времени (08:19 мск) ", - сказал собеседник агентства.