Пожилая женщина скончалась в результате пожара в доме престарелых на Ямале

ТАСС, 6 августа. Женщина 1937 года рождения скончалась в больнице в результате пожара в доме престарелых и инвалидов в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом во вторник сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС.

"Сегодня ночью от очевидцев на пульт пожарной охраны города Салехарда поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Губкина, <…> данный дом является социальным и предназначен для постоянного проживания престарелых граждан, инвалидов, сохранивших полную или частичную способность к самообслуживанию. <…> При разведке помещения, где произошло возгорание, в прихожей была обнаружена женщина 1937 года рождения, которая с признаками отравления угарным газом была госпитализирована в окружную больницу. В результате произошедшего женщина умерла в больнице", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пожарные спасли и вывели 30 человек, из них трое детей. "Меньше чем за полчаса пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара повреждена кухня на площади 10 кв. метров. Всего в тушении пожара принимало участие 17 человек и 4 единицы спецтехники МЧС", - уточняется в сообщении.