Экс-глава отдела судебных приставов в Югре не оформила документы о штрафах на 4,7 млн руб.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя отдела судебных приставов по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), которая в целях снижения объема работы не зарегистрировала более 200 документов о взыскании штрафов на общую сумму свыше 4,7 млн рублей, сообщается во вторник на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"По версии следствия, подозреваемая с целью сокращения объема работы отдела и создания видимости исполнения должностных обязанностей надлежащим образом в течение 2017 года не произвела регистрацию 214 судебных исполнительных документов о взыскании штрафов, назначенных по делам об административных правонарушениях. Размер невзысканных в доход государства штрафов составил более 4,7 млн рублей, а лица, привлеченные к административной ответственности, не понесли назначенного им наказания", - говорится в сообщении.

В результате ее действий был пропущен двухгодичный срок, по которому, согласно законодательству, с нарушителей можно взыскивать штрафы. Уголовное дело в отношении подозреваемой возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Совершение действий явно выходящих за пределы полномочий должностного лица и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов государства").