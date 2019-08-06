Спасатели обследуют прибрежную зону реки на Урале, где опрокинулась лодка с пятью людьми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Спасатели приступят к обследованию прибрежной зоны реки Лозьва в Ивдельском городском округе (Свердловская область), где ранее перевернулась лодка с двумя взрослыми людьми и тремя детьми. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Спасатели продолжают поисковые работы на реке Лозьве в Ивдельском городском округе. За сутки уровень воды снизился еще на 4 сантиметра, что позволит спасателям обследовать прибрежную зону реки. За вчерашний день спасатели обследовали по воде 130 км, пропавшие не обнаружены", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что поисковая операция продолжается шестые сутки, в ней задействованы 38 человек: спасатели, местные жители, волонтеры, сотрудники Следственного комитета, полиции, администрации Ивделя, а также 12 единиц техники.

Перевернувшаяся моторная лодка была найдена неподалеку от поселка Вижай 31 июля отцом детей. В ходе поисковых мероприятий представители МВД установили, что лодка с пятью пассажирами выдвинулась из поселка Вижай в сторону Ушмы 31 июля около 12:30 мск, около нее никого не обнаружили. 1 августа поисковые группы нашли тела женщины и двух ее детей 2006 и 2009 года рождения. Поиски ребенка 2019 года рождения и мужчины, управлявшего лодкой, продолжаются. Свердловскими следователями возбуждено уголовное дело.