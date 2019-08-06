Суд принял к рассмотрению заявление "Коксохимтранса" к Антипинскому НПЗ

ТАСС, 6 августа. Заявление компании "Коксохимтранс", которая хочет взыскать 528 тыс. рублей по делу о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), принято к рассмотрению Арбитражным судом Тюменской области. Об этом говорится в картотеке арбитражный дел.

"Принять заявление о вступлении в дело о банкротстве в ответ на ходатайство от 10.07.2019 от ООО "Коксохимтранс. Сумма исковых требований (составляет) 528 тыс. рублей", - говорится в сообщении.