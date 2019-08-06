Суд принял к рассмотрению заявление "Коксохимтранса" к Антипинскому НПЗ

ТАСС, 6 августа. Заявление компании "Коксохимтранс", которая хочет взыскать 528 тыс. рублей по делу о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), принято к рассмотрению Арбитражным судом Тюменской области. Об этом говорится в картотеке арбитражный дел.
"Принять заявление о вступлении в дело о банкротстве в ответ на ходатайство от 10.07.2019 от ООО "Коксохимтранс. Сумма исковых требований (составляет) 528 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
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Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц, основным видом деятельности "Коксохимтранса" является финансовая аренда (лизинг/ сублизинг).
НПЗ также обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы завода - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие.
Антипинский НПЗ - крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод, являлся основным активом группы "Новый поток". В мае Антипинский НПЗ остановил работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. Производство было возобновлено 18 июля по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывая только на стоимости процессинга.