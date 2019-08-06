В Свердловской области из-за дождей прервано автосообщение с одним из сел

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Автотранспортное сообщение с селом Кумарьинское Туринского городского округа (Свердловская область), где проживает 13 человек, временно приостановлено из-за сильных дождей, подтопивших низководный мост реки Тура. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области во вторник.

"Из-за дождей произошло повышение уровня воды в реке Туре на территории Туринского городского округа. В результате подтоплен низководный мост у села Жуковское и временно ограничено автотранспортное сообщение с селом Кумарьинское, где находится 8 жилых домов, в которых проживает 13 человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы свердловского МЧС, из Кумарьинского в круглосуточном режиме функционирует лодочная переправа, для перевозки используется катер на пять посадочных мест. Старосты сел Кумарьинское и Жуковское следят за ситуацией и находятся на постоянной связи с Единой дежурно-диспетчерской службой Туринского ГО.

"В Свердловской области подтопления населенных пунктов нет и не прогнозируется. Паводковая обстановка находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области", - добавили в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее сообщалось, что на территории Свердловской области на 6 августа было объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС, в регионе ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра 23-25 м/с.