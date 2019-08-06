СвЖД запустит "Ласточку" между Екатеринбургом и Серовом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Свердловская железная дорога (СвЖД) запустит электропоезд "Ласточка" сообщением Екатеринбург - Серов, расстояние между городами по прямой составляет 307 км. Состав будет курсировать дважды в неделю, сообщила во вторник пресс-служба СвЖД.

"С 11 августа на Свердловской железной дороге пригородные поезда "Ласточка" сообщением Екатеринбург - Серов и Серов - Екатеринбург будут курсировать регулярно, два раза в неделю", - говорится в сообщении.

Поезд из Екатеринбурга в Серов будет ходить по пятницам и воскресеньям, из Серова в Екатеринбург - по субботам и понедельникам. "Стоимость проезда составит 528 рублей по полному тарифу, 264 рубля для школьников и студентов. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в железнодорожном пригородном сообщении", - отмечается в тексте.

Пригородные поезда "Ласточка" на СвЖД на постоянной основе курсируют на направлениях между Екатеринбургом и свердловскими городами, а также Нижним Тагилом, Кушвой, Каменском-Уральским, Кузино, Шалей и Талицей.