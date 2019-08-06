В Челябинской области разработали систему онлайн-мониторинга загрязнений окружающей среды

ТРЕХГОРНЫЙ /Челябинская область/, 6 августа. /ТАСС/. Приборостроительный завод (входит в госкорпорацию "Росатом") во вторник представил властям Челябинской области систему онлайн-мониторинга загрязнения окружающей среды для отслеживания качества воздуха, которую ранее поручил внедрить в регионе врио губернатора Алексей Текслер.

"Идея в том, чтобы не наблюдать за экологией, а управлять экологией. Есть реперные точки, несколько источников выбросов, прогнозируя на их основе данные, можно заранее урезать квоты на вредные выбросы предприятиям и за счет этого не допускать превышения предельно допустимой концентрации [вредных веществ]", - сказал журналистам заместитель главного конструктора Приборостроительного завода Павел Никитин.

По его словам, система отслеживает данные в режиме реального времени и позволяет отбирать пробы атмосферного воздуха, воды. Никитин затруднился назвать сроки, в которые она сможет начать работать при полном финансировании.

"Это крайне актуально. У вас более комплексная система [чем другие]. Задача сделать онлайн-мониторинг, чтобы видеть ситуацию в городах и принимать решения [о сокращении выбросов предприятиями] еще до наступления неблагоприятных метеоусловий", - сказал врио губернатора.

Ранее Текслер поручил проработать вопрос внедрения в регионе онлайн-системы по мониторингу загрязнения окружающей среды. Власти планируют при помощи нее с 2020 года, в частности, следить за качеством воздуха в Челябинске и Магнитогорске.

Челябинская область - крупный промышленный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий региона зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенола, диоксида азота, формальдегида).