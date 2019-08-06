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ЦБ подал иск о банкротстве кооператива, собравшего около 1 млрд рублей на Урале

По данным аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области, организаторы кооператива привлекали деньги рядовых граждан под высокий процент

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Банк России подал иск в Арбитражный суд Свердловской области о банкротстве кредитно-потребительского кооператива (КПК) "Первый Уральский". Такая информация опубликована в картотеке арбитражного суда.

На сайте уполномоченного по правам человека Свердловской области уточняется, что кооператив, действуя в связке с КПК "Первый" и "Первый Северный" аккумулировали, по приблизительным оценкам, около одного миллиарда рублей. "Привлекая в оборот организованной кооперации денежные средства рядовых граждан под высокий процент, мошенники, аккумулируя финансовый поток, направляли его обратившимся в кооператив предпринимателям, юридическим лицам, иным хозяйствующим субъектам под ничтожно низкий процент", - говорится в сообщении.

Согласно данным базы СПАРК, председателем всех трех кооперативов является Валерий Бикбулатов. По состоянию на 6 августа, Федеральная налоговая служба РФ приостановила операции по счетам, а также переводы электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей всех трех КПК.

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