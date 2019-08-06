Ирбитская ярмарка на Урале соберет около 50 тыс. гостей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. На знаменитой Ирбитской ярмарке, которая пройдет в Свердловской области с 9 по 11 августа и где будут представлены традиционные промыслы, ожидается рекордное количество гостей - около 50 тыс. человек. Об этом сообщила начальник управления культуры, физической культуры и спорта города Ирбита Наталья Коробейникова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС во вторник.

На сегодняшний день подано около 200 заявок на торговые места Ирбитской ярмарки и 204 заявки на участие в мероприятии "Город мастеров". "С разных территорий приезжают мастера народных художественных промыслов и ремесел представить продукцию, сделанную своими руками. Это очень знаковое и примечательное событие, которое именно нашу ярмарку украшает. Город мастеров занимает основное место на нашей территории, главную часть территории - площадь Ленина, ярмарочную площадь", - сказал Коробейникова.

На Ирбитской ярмарке будут представлены монгольский трикотаж, шерстяные изделия, одежда и шубы. Кроме этого, гости ярмарки смогут приобрести рыбу и мясо, молочные и хлебобулочные изделия, орехи, фрукты, чай, халву и мед. "Также у посетителей ярмарки будет возможность приобрести саженцы, сувениры и посуду. В этом году мы ожидаем на ярмарке около 50 тыс. гостей", - пояснила Коробейникова, отметив, что в прошлом году Ирбитскую ярмарку посетили 41 тыс. человек.

По ее словам, в первый день будет организована площадка "Ландшафтный театр" в зеленой зоне сквера рядом с главной площадью Ирбитской ярмарки, где в вечернее время спектакли покажут актера Ирбитского драматического театра и театра "Вороны капы" (Екатеринбург). Во второй день ярмарки выступят различные музыкальные коллективы, среди которых участница второго сезона шоу "Голос" на Первом канале Ольга Брагина и участник четвертого сезона проекта Артем Каторгин, а вечером состоится праздничный фейерверк.

"Также на стадионе во второй день ярмарки пройдет товарищеский матч по футболу между ветеранами сборной СССР и командой города Ирбита. В дневной программе третьего дня выступит ансамбль танца "Ингушетия", который уже выступал на Ирбитской ярмарке в прошлом году и полюбился местным жителям", - добавила Коробейникова.

По словам начальника управления культуры, физической культуры и спорта Ирбита, в этом году на ярмарке ожидается около 50 тысяч участников. При этом с каждым годом география участников расширяется. В этом году на ярмарке будут присутствовать гости из Челябинской, Оренбургской, Свердловской, Калужской, Волгоградской, Курганской, Воронежской, Тюменской, Омской, Московской областей, из Кабардино-Балкарской и Удмуртской республик, а также из Пермского края, Нефтекамска, республики Башкирии и Белоруссии.

О ярмарке

Город Ирбит находится в 200 км от Екатеринбурга на востоке Свердловской области. Ирбитская ярмарка является одной из крупнейших ярмарок дореволюционной России, проводится с 1643 года. Здесь продавались европейские, азиатские и сибирские товары. После того, как Ирбит оказался в стороне от Транссибирской железной дороги, он начал терять торговое значение, но ярмарка просуществовала до 1929 года, ее восстановили в 2002 году. В 2018 году ярмарку посетили 41 тысяча человек.