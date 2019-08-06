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На станции Бишкиль в Челябинской области загорелся электропоезд

Пострадавших в результате инцидента нет

ТАСС, 6 августа. Головной вагон пригородного электропоезда № 6007 сообщением Челябинск - Бишкиль загорелся после прибытия на станцию Бишкиль, сообщила во вторник пресс-служба Российских железных дорог.

"После завершения маршрута пригородного электропоезда № 6007 сообщением Челябинск - Бишкиль было обнаружено возгорание головного вагона. При обнаружении возгорания электропоезд был без пассажиров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для тушения пожара со станции Челябинск выехал пожарный поезд, другой пожарный расчет следует на место происшествия из Чебаркуля.

На движение поездов происшествие не повлияло, добавили в пресс-службе.

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