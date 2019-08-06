Русло впадающей в Карское море ямальской реки расчистят на 2,5 месяца раньше срока

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Русло ямальской реки Большой Ярудей, которая впадает в залив Карского моря Обскую губу, будет расчищено на два с половиной месяца раньше установленного срока - до конца августа 2019 года. Работы проводятся в соответствии с национальным проектом "Экология", сообщил ТАСС глава муниципального образования Кутопьюганское, на территории которого ведутся работы, Иван Неркагы.

Расчистка русла реки Большой Ярудей на подходах к селу Нори Надымского района проходит в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов". Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Работы выполняются с опережением графика, круглосуточно в три смены. На данный момент проведены дноуглубительные работы на участке 1,5 км от плана. Окончание работ, согласно условиям государственного контракта, - 18 ноября 2019 года. Учитывая темп выполнения работ, подрядчик планирует закончить их до конца августа 2019 года", - сказал Неркагы, отметив, что работы проводит компания "Сибгидромехстрой".

Проект предусматривает дноуглубительные работы, очистку береговой полосы. Эти меры помогут улучшить экологическое состояние водного объекта, улучшить социальные и экологические условия жизни населения Нори и повысить доступность села для доставки грузов водным путем. Как уточнили ТАСС в администрации муниципалитета, по данным на 1 января 2019 года, в селе Нори Ямало-Ненецкого автономного округа проживает 438 человек.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).