Прокуратура ЯНАО нашла нарушения пожарной безопасности в двух детских палаточных лагерях

ТАСС, 6 августа. Прокуроры Ямало-Ненецкого автономного округа нашли нарушения правил пожарной безопасности в двух детских палаточных лагерях региона. Требованиям не соответствуют условия в лагерях "Северные просторы" и "Ясавэй", сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Факты несоблюдения требований пожарной безопасности вскрыты прокурорами Приуральского и Тазовского районов в палаточных лагерях "Северные просторы" и "Ясавэй". <…> На территории лагеря "Северные просторы", расположенного в лесном массиве, несмотря на введение особого пожароопасного режима, разводились костры; должным образом лагерь не был обеспечен средствами тушения: отсутствовали песок и вода для тушения. По представлению прокурора нарушения были устранены, назначено проведение служебной проверки", - говорится в сообщении.

В лагере "Ясавэй" дети были расселены в вагончики, которые имеют системы напольного подогрева. В двух из них обнаружена ненадлежащая работа системы - следы плавления напольного покрытия. "Дети переселены из указанных вагончиков, решается вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении.

Повсеместные проверки детских палаточных лагерей начались после пожара ночью 23 июля в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, где погибли четверо детей.