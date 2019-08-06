Команда военных инженеров РФ лидирует в конкурсе Армейских международных игр под Тюменью

ТАСС, 6 августа. Российская команда военных инженеров завоевала лидерство в конкурсе "Безопасный маршрут" Армейских международных игр - 2019, проходящем на полигоне в Тюменской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

Во вторник состоялись первые полуфинальные заезды конкурса, в которых приняли участие команды РФ, Белоруссии и Узбекистана. Участникам необходимо было выполнить ряд учебно-боевых задач, используя технику, состоящую на вооружении инженерных войск России.

"По итогам заезда лучшее время показала российская команда - 33 минуты 54 секунды. На втором месте команда из Узбекистана - 35 минут 46 секунд. Третье место у Белоруссии с результатом 53 минуты 10 секунд", - говорится в сообщении пресс-службы.

Конкурсанты состязались в ведении инженерной разведки, наведении 40-метровой переправы из комплекта тяжелого механизированного моста, оборудовании переходов через препятствия и разборке лесных завалов с помощью путепрокладчиков БАТ-2 и машин разграждения ИМР-3.

"Второй полуфинал состоится завтра, 7 августа, с участием дебютантов конкурса: Киргизии и Вьетнама. По итогам двух полуфиналов будут отобраны четыре лучшие команды, которые примут участие в финале 11 августа", - добавили в пресс-службе.

Пятые Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана. Организатором учебно-боевых состязаний военнослужащих РФ и ряда иностранных государств является Министерство обороны России. В ходе игр демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.