На участке железной дороги на Урале, где произошел сход вагонов, восстановлено движение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Движение на участке железной дороги под Екатеринбургом, где вечером во вторник произошел сход пяти вагонов грузового поезда и была повреждена контактная сеть, восстановлено, сообщил в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель уральского транспортного прокурора Максим Гришаев.

"Около одного километра путей было повреждено. Сейчас они восстановлены в полном объеме. Задержек пассажирских поездов не произошло, они были направлены в объезд. Мы проводим проверку, в течение месяца она завершится", - сказал Гришаев.

Сход пяти пустых вагонов грузового поезда произошел во вторник вечером на перегоне Ильмовка - Ревда двухпутного электрифицированного участка Дружинино - Решеты Свердловской железной дороги. В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть. Пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате инцидента нет.